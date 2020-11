Immerhin ergattert Midler ihre erste Rolle am Broadway. Danach taucht sie in die New Yorker Subkultur ein, wird zum gefeierten Star eines Sauna-Clubs für homosexuelle Männer. "Die Gäste waren begeistert, dass in solch einem Etablissement überhaupt jemand für zusätzliche Unterhaltung sorgte" , erzählt sie einmal. Die Auftritte bescheren ihr den Namen "Bathroom Bette".

