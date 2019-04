Material aus der DDR

In seinen Schwarzbüchern, Tatsachenromanen und Anti-Geschichtsbüchern erzählt Engelmann von unten über "die da oben" , teilweise ironisch, aber immer genau recherchiert. Industrielle führen Prozesse gegen ihn. Die meisten davon gewinnt Engelmann.

Seine Quellen sind sauber, aber umstritten: Er erhält Material aus der DDR . Sein Verhältnis zu Ostdeutschland sorgt für Gegenwind: 1983 tritt er als Vorsitzender des Schriftstellerverbandes zurück, weil ihm westdeutsche Autoren eine zu große Nähe zur ostdeutschen Kulturpolitik vorwerfen.

Inoffizieller Stasi-Mitarbeiter?