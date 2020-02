Zweite Angriffswelle, als die Stadt schon brennt

Eine halbe Stunde lang überzieht die britische Royal Air Force auf Befehl von Air Marshal Arthur "Bomber" Harris Dresden mit Brandbomben. Rund drei Stunden später fliegen die Briten eine zweite Angriffswelle über die bereits brennende Stadt.

" Das war ein unglaublich schwerer Angriff, da brannte schon alles, überall. Und dann kam der zweite Angriff – und niemand hat damit gerechnet ", sagt Angela Thompson, die den Angriff überlebt hat.

Fast 800 britische Bomber in dieser Nacht und mehr als 500 US -amerikanische Bomber an den Folgetagen zerstören Dresden fast vollständig. Über den militärischen Sinn der Flächenbombardements in deutschen Städten wird seitdem diskutiert. Selbst der britische Premierminister Winston Churchill distanziert sich nach Dresden langsam von dieser Art der Kriegsführung.

Schwierige Erinnerung an den Luftangriff

Unmittelbar nach der Zerstörung der Stadt beginnt die Legendenbildung. " Es gab in Berlin die Propaganda, es seien über 200.000 Menschen ums Leben gekommen ", sagt der Militärhistoriker Rolf-Dieter Müller.

" Das war der letzte Propagandaerfolg von Joseph Goebbels. " In Wirklichkeit sind in Dresden zwischen 22.700 und 25.000 Menschen gestorben.

Dresden wird zu einem Symbol für das Leid der Zivilbevölkerung. Bis heute bleibt es schwierig, an den verheerenden Luftangriff zu erinnern, ohne die Ursachen für den Krieg zu relativieren.