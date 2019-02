Am Morgen des 15. Februar 1944 besteigt Einsatzleiter Bradford Evans in Süditalien seine "Flying Fortress" ("Fliegende Festung"). Das Ziel seiner US -Bomberstaffel ist die Benediktinerabtei auf dem Monte Cassino.

Fünf Monate zuvor sind die Alliierten in Süditalien gelandet. "1943 war eines unserer strategischen Ziele, dass so viele deutsche Kräfte wie möglich aus Russland und Frankreich abgezogen und in Italien gebunden wurden" , sagt US -General Marc Clark, der die Landung befehligte, in der US -Wochenschau.