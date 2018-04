Als Balduin I . beginnt der neue König sofort damit, das Reich zu vergrößern. Er erobert fast alle Küstenstädte und sichert so den Christen die Nachschubwege. Bald reicht sein Reich von Akaba im heutigen Jordanien bis nach Beirut im Libanon. Er stirbt am 2. April 1118 an einer Fischvergiftung.