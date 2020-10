Seit 1972 gehört der CDU -Abgeordnete Wolfgang Schäuble ohne Unterbrechung dem Deutschen Bundestag an. Als intelligenter, effizienter und äußerst loyaler Gefolgsmann macht er an der Seite von Helmut Kohl Karriere in Partei und Regierung.

1990 ist Schäuble als Bundesinnenminister und "Kronprinz" des Kanzlers im Zentrum der Macht angekommen. Am 3. Oktober wird die Deutsche Einheit vollendet, die er im Wesentlichen ausgehandelt hat. Neun Tage später, am 12. Oktober 1990, absolviert Schäuble einen Wahlkampfauftritt in seinem badischen Wahlkreis.