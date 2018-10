Während der sozial-liberalen Koalition von Bundeskanzler Willy Brandt ( SPD ) brummt die Wirtschaft. 1,1 Prozent Arbeitslosigkeit bedeuten 1973 Vollbeschäftigung. Doch dann ändert sich die Lage plötzlich. Die Ursache dafür liegt im Nahen Osten.

Am 6. Oktober 1973 feiert Israel Jom Kippur. Am höchsten jüdischen Feiertag steht das öffentliche Leben still. Doch am frühen Nachmittag ist es damit vorbei: Am Golan greifen die Syrer an, am Sinai überqueren ägyptische Truppen den Suez-Kanal. Israel hält unter anderem diese Gebiete seit dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 besetzt.