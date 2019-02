Anklage wegen Hochverrat

Der kranke Wallenstein möchte Friedensverhandlungen und Religion zur Privatsache erklären. Der Habsburger Kaiser will weiter für den katholischen Glauben kämpfen und klagt seinen einst besten Feldherrn wegen Hochverrats an. Albrecht von Wallenstein, inzwischen ein gezeichneter und kranker Mann, wird am 25. Februar 1634 von Kaisergetreuen ermordet.