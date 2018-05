Zu Beginn des 17. Jahrhunderts steckt die Katholische Kirche in der Krise. Die Reformation hat ihr zugesetzt. Mit einer Gegenreformation will sie wieder die Oberhand gewinnen - auch in Böhmen, das damals zu Österreich gehört. Der neue Kaiser in Wien, Ferdinand II., ist ein katholischer Heißsporn. Seine Statthalter piesacken die dortigen Protestanten, wo sie können, zum Beispiel mit einer Sondersteuer für Nicht-Katholiken.