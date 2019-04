"Mein Bauch gehört mir!" - in den 1970er und 1980er Jahren fordern viele Frauen in Westdeutschland die Streichung des sogenannten Abtreibungsparagrafen 218. Denn bis in die 1970er Jahre gilt in der Bundesrepublik noch das strenge Abtreibungsverbot des Kaiserreiches.

Nur in wenigen medizinischen Ausnahmefällen sind Schwangerschaftsabbrüche erlaubt. Spätestens als 1971 über 370 Frauen öffentlich bekennen, dass sie abgetrieben haben, erreicht die gesellschaftliche Diskussion die Parteipolitik.