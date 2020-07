Die meisten Opfer kommen aus Deutschland

Die Concorde stürzt nur zwei Minuten nach dem Start auf ein Hotel. Alle 109 Insassen kommen ums Leben, vier Menschen sterben am Boden. Ein Großteil der Passagiere kommt aus Deutschland, viele aus NRW ; sie hatten eine Kreuzfahrt von New York in die Karibik gebucht.

Luxus pur: Mit der Concorde nach New York

Die Opfer zählen zu den Privilegierten, die sich den Flug mit dem laut "Spiegel" " elegantesten, teuersten und schnellsten Passagierflugzeug der Welt " leisten können. Von Paris bis New York benötigt die Concorde nur rund dreieinhalb Stunden – halb so lange wie normale Flugzeuge.

Mit doppelter Schallgeschwindigkeit nach New York

Als das Gemeinschaftsprojekt von Air France und British Airways den Linienverkehr 1977 aufnimmt, gilt der Concorde-Flug mit seiner doppelten Schallgeschwindigkeit als Inbegriff von Luxus. Der englische Popmusiker Sting sieht vor allem den Zeitgewinn als Vorteil: "Es ist eine gute Art, nach New York zu reisen, weil man da noch den ganzen Tag zum Arbeiten hat."

Der Unfall im Jahr 2000 löst eine Schockwelle aus. In das schnellste zivile Flugzeug der Welt sind Millionen aus der französischen und britischen Staatskasse geflossen. Nun verordnen die Behörden ein Startverbot. Und als die "Flugzeug-Diva" wieder abheben kann, ist die Luftfahrt nach dem Terror vom 11. September 2001 in der Krise.