Und plötzlich ist alles anders: Am 24. März 2015 um 10:41 Uhr zerschellt die Germanwings-Maschine mit der Flugnummer 4U9525 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen. Zunächst ist die Ursache des Unglücks unklar, auch ein Terroranschlag wird in Erwägung gezogen.

Am Ende stellt sich heraus: Der Copilot hat die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht.