Rodel-Weltcup in Winterberg: Heimspiel für Cheyenne Rosenthal

Für Lokalmatadorin Cheyenne Rosenthal ist es ein besonderes Rennen. Die 23-Jährige vom BSC Winterberg startet mit ihrer Jessica Degenhardt (Altenberg) im Doppel.

Rosenthal/Degenhardt in guter Form

Die amtierenden Doppel-Weltmeisterinnen konnten im vergangenen Jahr in Winterberg ihren ersten Weltcup-Sieg feiern. Aktuell liegen sie nach drei von zwölf Rennen auf dem dritten Rang in der Gesamtwertung, konnten zuletzt in Whistler (Kanada) ihren ersten Saisonsieg feiern. Ende Dezember sicherte sich das Duo in Altenberg zudem den deutschen Meistertitel.

Ihre Doppelsitzer-Premiere in Winterberg feiert Dajana Eitberger (Ilmenau). Nach ihrer erfolgreichen Karriere im Einzel geht sie mit Saskia Schirmer (Berchtesgarden) an den Start. In der Einzelkonkurrenz starten die deutschen Top-Rodlerinnen Julia Taubitz (Annaberg-Buchholz), aktuell nach zwei Siegen die Führende im Gesamtweltcup, sowie die deutsche Meisterin und Weltmeisterin Anna Berreiter (Berchtesgaden).