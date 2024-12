Die Baskets unterlagen am zehnten Spieltag am Sonntag mit 75:95 (40:42) und rutschen in der Tabelle damit auf Rang elf ab. Rang zehn berechtigt noch zur Teilnahme am Play-In-Turnier. Nach acht Spielen stehen die Bonner nun bei vier Siegen und vier Niederlagen. Ratiopharm Ulm feierte dagegen den siebten Sieg im neunten Spiel und ist neuer Tabellenführer.