DEL: Düsseldorf setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Die Düsseldorfer EG hat am Freitag in der DEL mit einem furiosen 6:1 (3:0, 0:0, 3:1) ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt und den Vorletzten Iserlohn klar geschlagen. Einen Tag nach der Bekanntgabe eines neuen Hauptsponsors sorgten Jake Pivonka (3.), Alec McCrea (5.), Alexander Blank (17./50.), Paul Postma (59.) und Bennet Roßmy (59.) für weitere gute Stimmung in der NRW-Landeshauptstadt.

Daran änderte auch der Iserlohner Ehrentreffer durch Tyler Boland (43.) nichts. Mit dem Sieg zog Düsseldof an den Roosters tabellarisch aufgrund der besseren Tordifferenz vorbei - beide haben nun 17 Zähler auf dem Konto. Iserlohn ist jetzt Letzter der Tabelle.