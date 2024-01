Düren verliert Anschluss an die Spitzengruppe

Erst im vierten Satz setzte sich Giesen deutlicher mit 25:19 durch. "Diese Niederlage ist extrem bitter für uns. Wir hätten 3:0 gewinnen können, wenn wir unsere Chancen im Gegenangriff besser genutzt hätten" , zeigte sich Interimstrainer Tomas Kocian-Falkenbach nach dem Spiel enttäuscht.

Nicht nur wegen des knappen Spielverlaufs war es eine bittere Niederlage für die Powervolleys. Denn durch die Niederlage haben die Dürener den Anschluss an die Top-Teams in der Tabelle verloren. Mit 24 Punkten aus 13 Spielen liegt Düren auf dem sechsten Tabellenplatz und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenfünften aus Giesen. Die Grizzlys wiederum haben nur fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer BR Volleys. Es geht also eng zu in der Spitzengruppe, zu der Düren allerdings nicht mehr gehört.

Powervolleys wollten um Titel mitspielen

Dabei sahen die Ziele vor der Saison anders aus. Nach dem Halbfinal-Einzug in der vergangenen Saison, als man am späteren Meister aus Berlin scheiterte, wollte Düren in dieser Saison um den Titel mitspielen.