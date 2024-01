Von Beginn an Spiel auf Augenhöhe

Im ersten Satz ging es von Beginn an eng zu. Beim Stand von 7:8 konnten sich die Powervolleys mit drei Zählern in Serie erstmals eine Zwei-Punkte-Führung erarbeiten (10:8), doch Giesen glich wenig später zum 15:15 aus. In der Schlussphase hatte Düren zwei Satzbälle. Giesen wehrte den ersten ab, schenkte den Powervolleys aber durch einen Aufschlagfehler den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Durchgang konnte sich lange kein Team absetzen, ehe Giesen mit vier Punkten in Folge auf 15:11 davonzog. Düren kam wieder ran (18:18) und wehrte einen Satzball ab, doch den zweiten verwandelte Giesens Hauke Wagner mit einem wuchtigen Smash.

Düren vergibt sieben Satzbälle

Im dritten Satz zogen die Hausherren schnell auf 5:1 davon. "Es ist ein bisschen chaotisch gerade, jeder macht etwas anderes", ermahnte Dürens Coach Alber seine Spieler in einer Auszeit. Die Powervolleys fanden anschließend wieder etwas besser in die Partie, kamen zum Ausgleich (13:13) und gingen das erste Mal in diesem Durchgang die Führung (14:13).

Doch Giesen steigerte sich wieder: Nach zwei starken Blocks von Jakob Günthör und vier Punkten in Serie hatten die Grizzlys wenig später wieder die Nase vorn (18:15). Düren konnte den Rückstand erneut drehen, vergab aber sieben Satzbälle - sodass Giesen den Satz am Ende mit einem Ass mit 39:37 für sich entschied.

Im vierten Durchgang führte Giesing von Beginn an, die Powervolleys ließen etwas nach. Beim Stand von 18:13 für die Grizzlys nahm Düren-Trainer Alber noch mal eine Auszeit und beklagte erneut "zu viel Chaos auf dem Platz" , doch Giesen war nun im Flow und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Ein Aufschlagfehler von Düren beendete die Partie.

Düren am nächsten Samstag gegen Dachau

Für Düren geht es am nächsten Samstag (13. Januar/20 Uhr) mit dem dritten Auswärtsspiel in Serie weiter. Dann gastieren die Powervolleys beim ASV Dachau.