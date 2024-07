Nein, ein optimaler Olympia-Countdown war es sicher nicht. Als die deutsche Dressur-Equipe am Freitagmorgen (26.07.2024) in Versailles eintraf, trug Isabell Werth im heimischen Rheinberg ihren Vater zu Grabe.

Heinrich Werth war am 17. Juli gestorben und ließ nicht nur die berühmte Tochter in tiefer Trauer zurück. "Er hat sich noch so gefreut über uns beim CHIO in Aachen" , sagte Isabell Werth dem SID: "Er war so stolz, aber das war er immer, im Sieg und in der Niederlage." Werth nahm drei Siege aus der Aachener Soers mit nach Paris.

Werth peilt in Paris weitere Medaille an