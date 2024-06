Olympia-Entscheidung fällt nach CHIO

Der zweite Titel wird am Sonntag in der Kür (11.45 Uhr) vergeben, auch dort ist Jessica von Bredow-Werndl Titelverteidigerin. " Es gab ein paar kleine Spannungsmomente, aber es war ein wahnsinnig gutes Gefühl und ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt ", so Bredow-Werndl nach ihrem Triumph am Samstag.