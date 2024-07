Springreiter Vogel gewann am Freitag in Aachen auf Phenyo van het Keyersbos mit fast drei Sekunden Vorsprung auf den Iren Cian O'Connor (Fox Chapel). Auf dem dritten Rang landete Philip Rüping (For Dilando), Mario Stevens (Botakara Old) wurde Vierter.

Für den 27 Jahre alten Vogel war es bereits der dritte Triumpf beim diesjährigen CHIO. Neben den Siegen beim Preis des Handwerks und beim Preis von Europa überzeugte er außerdem mit vier zweiten Plätzen bei anderen Springprüfungen. Auch beim Großen Preis am Sonntag und bei den Olympischen Spielen wird Vogel an den Start gehen.