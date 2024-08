"Tante Irmi" tritt ab - Bensusans letzter großer Auftritt auf der Paralympics-Bühne

Nach den Paralympics in Paris bricht die Leverkusener Para-Leichtathletin ihre Zelte im Rheinland ab und kehrt zurück in ihre Heimat nach Südafrika. "Das geht mir sehr nahe. Meine Trainingsgruppe, die Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren täglich zusammen trainiert habe, sie alle werden mir sehr fehlen. Aber nach zehn Jahren ist für mich Schluss in Deutschland."

Anfangs war nur ein dreimonatiger Aufenthalt in Deutschland geplant, dass daraus viele Jahre wurden, überrascht die mittlerweile 33-Jährige selber.

Einschneidender Unfall verändert alles

In Südafrika hatte Bensusan bereits mit drei Jahren den Spaß an der Leichtathletik entdeckt. Sie trainierte eifrig und nahm an Wettkämpfen teil. Doch 2009 dann der einschneidende Moment, der alles veränderte. Die damals 18-Jährige stürzte unglücklich über eine Hürde. Die Diagnose der Ärzte: Knochenbrüche, ein Kreuzbandriss im Knie und geschädigte Nervenbahnen. Die Ärzte waren sich sicher: "Sie werden nie wieder so laufen wie vorher."

Irmgard Bensusan (l.) beim Training

Und sie behielten recht, Bensusan kann ihren rechten Fuß nicht mehr ansteuern. " Es ist, als hättest du lange gesessen, versuchst dann aufzustehen und dein Fuß ist eingeschlafen. Ich habe quasi einen eingeschlafenen Fuß, der nie wach wird" , beschreibt die Sprinterin das Gefühl. Heute kann sie Witze darüber machen, ihren rechten Fuß nennt sie "Schluffi". Wenn man Bensusan beim Sprinten beobachtet, muss man genau hinsehen, um die schwarze Schiene an ihrem rechten Bein zu bemerken. Mit ihr verbundene Bänder sind um den Fuß und die Wade der Sportlerin gewickelt. Ohne diese Orthese könnte die 33-Jährige nicht laufen.

Da ihre Behinderung in Südafrika nicht anerkannt wurde, nahm Irmgards deutsche Mutter Kontakt zum Deutschen Behindertensportverband (DBS) auf, und Irmgard konnte sich dem TSV Bayer 04 Leverkusen anschließen. Ihr Vater ist Südafrikaner, die Tochter hat die deutsche und die südafrikanische Staatsbürgerschaft.