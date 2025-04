Entscheidung vertagt: Kölner Haie verlieren Spiel fünf gegen Ingolstadt

Sie beste Nachricht aus Sicht der Kölner Haie gab es am Freitagabend kurz vor der Partie: Haie-Kapitän Moritz Müller, der sich im letzten Spiel an der Schulter verletzt hatte, war einsatzfähig. Die 0:3-Niederlage gegen die Ingolstädter konnte aber auch er nicht verhindern.

Damit verkürzte der ERC in der "Best of seven"-Serie auf 2:3. Den Haien fehlt also weiterhin noch ein Sieg zum Einzug ins Finale, wo bereits die Eisbären Berlin warten. Die nächste Chance haben die Kölner am Montag (18.30 Uhr) vor heimischem Publikum.