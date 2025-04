Viele Chancen, kein Tor - SGS Essen unterliegt Werder Bremen

Die SGS erwischte wie schon bei der knappen Niederlage im Hinspiel den besseren Start. Zu beginn versuchten sie es vor allem mit langen Bällen. Damit zwangen sie die Bremer Defensive zwar zu zahlreichen Zweikämpfen, zählbares sprang aber nicht heraus.

Die Werderanerinnen brauchten etwas, um ins Spiel zu finden, wurde nach einer Viertelstunde aber immer mutiger. Nach einem Eckball versuchte es zunächst Tuana Mahmoud aus knapp 20 Metern, ihr Schuss wurde noch geblockt. Kurz darauf war es wieder die starke Mahmoud, die die Defensive der Essenerinnen in Bedrängnis brachte. Ihre Hereingabe nahm Verena Wieder direkt, der Ball flog aber knapp über das Tor.

Foul verhindert Bremer Führung

Nach 19 Minuten war es dann Larissa Mühlhaus, die die Kugel per Freistoß ins Netz bugsierte. Doch der Treffer der Bremerinnen zählte nicht. Saskia Matheis hatte Lena Ostermeier im Strafraum am Trikot gezogen und die Schiedsrichterin daraufhin auf Foul entschieden.

Die erste richtig gute Gelegenheit für die SGS hatte Natasha Kowalski in der 23. Minute. Mit ihrem Versuch aus rund zwölf Metern zwang sie Keeperin Livia Peng zu einer starken Parade. Es ging nun hin und her. Für Bremen verpasste Wieder nach schöner Hereingabe von Mühlhaus die Führung nur knapp, auf der anderen Seite scheiterte Ramona Maier aus kurzer Distanz an der erneut stark reagierenden Peng. So blieb es trotz zahlreicher guter Chancen zur Pause beim leistungsgerechten Unentschieden.

Offenes Spiel mit vielen Chancen

Auch im zweiten Durchgang war gleich wieder Feuer drin. Nach 52 Minuten tauchte die eingewechselte Lilli Purtscheller frei vor Peng auf. Doch die Keeperin war bis dato nicht zu bezwingen, lenkte den Schuss mit dem Oberschenkel noch ins Toraus ab. Zwei Minuten später hatte Jacqueline Meißner die nächste dicke Gelegenheit für die Gastgeberinnen, ihr Versuch war jedoch nicht platziert genug.

Bei allem Pech im Abschluss, hatten die Essenerinnen hinten durchaus auch ordentlich Glück. Nach 55 Minuten zappelte der Ball erneut im SGS-Tor. Diesmal verhinderte eine Abseitsposition den Rückstand der Rheinländerinnen.

Mühlhaus schockt die SGS

Es blieb auch in der Folge eine offene Partie, die eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Doch wie schon in der Hinrunde gelang den Bremerinnen dieser eine entscheidende Moment: Mühlhaus traf nach 72 Minuten zum 1:0 für Werder. Kim-Lea Sindermann im Essener Tor war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern.

Die Gastgeberinnen versuchten sofort zu kontern, bei allen Bemühungen fehlte aber schlicht die Genauigkeit in der Offensive. Zudem erwischte Bremens Schlussfrau Pengeinen Sahnetag und hielt den knappen Auswärtssieg für ihr Team fest.

Nach der Pause ist vor der Pause

Ein Spielrhythmus kommt bei den Mannschaften unterdessen nicht auf. Nachdem die Liga zuletzt wegen Länderspielen pausierte, sorgen nun die Halbfinal-Hinspiele in der Champions League für eine weitere Unterbrechung. Für die SGS geht es daher erst am 26. April weiter - mit einem Auswärtsspiel bei RB Leipzig.