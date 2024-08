NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst war bei Olympia in Paris live dabei. Und er bleibt trotz der ins Leere gelaufenen Bewerbung für die Ausrichtung der Spiele 2032 ein großer Befürworter, dass NRW sich weiter um die Olympischen Spiele bemüht. " Wir hätten sie, glaube ich, alle sehr gerne hier bei uns. Ob 36 oder 40 - das müssen am Ende Sportspezialisten entscheiden ", so Wüst am Dienstagmorgen im WDR -2-Interview.

Wüst: NRW ist auf olympische Spiele "gut vorbereitet"

Das bevölkerungsreichste Bundesland sei mit seinen Sportstätten bereit, wobei es beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB ) liege, den Hut in den Ring zu werfen. Berlin hat ebenfalls Interesse an der Ausrichtung der Spiele bekundet. " Ich weiß jedenfalls, dass wir gut vorbereitet sind auf die Art Olympia, wie sie jetzt stattfinden soll ", betonte Wüst.

"Olympische Spiele im Bestand - ich glaube, das könnten wir auch." NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst

Genau wie in Paris seien die meisten Sportanlagen bereits vorhanden, sagte Wüst und verwies beispielhaft auf die großen Stadien sowie die Weltreiterspiele in Aachen. Entscheidend sei, dass man nicht mehr " gigantische Dinge irgendwo hinstellt für Milliardensummen, die nachher keiner braucht ". So ließe sich auch die notwendige Zustimmung in der Bevölkerung organisieren.

NRW-Sportler holen mehr als die Hälfte der deutschen Medaillen

Anlagen für Spiele in NRW zu bauen, scheint also nicht das Problem zu sein. Anders sieht es beim Schmieden der Talente aus, die den Heimvorteil in olympische Medaillen ummünzen sollen. In Paris bedeutete Platz zehn im Nationenvergleich das schlechteste Abschneiden der Deutschen seit 72 Jahren, 33 Medaillen stellen den Tiefstwert seit der Wiedervereinigung dar.