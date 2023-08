Vor 40 Jahren: Willi Wülbeck wird Weltmeister über 800 Meter

Etwas außer Atem geht er ans Telefon. "Ich muße ein paar Stufen hochlaufen, um dranzugehen, da bin ich ein bisschen außer Puste" , entschuldigt sich Willi Wülbeck. "Ansonsten bin ich aber in guter Verfassung, die Alltagsfitness ist ok!"

Um wenig später nachzulegen: "Na ja, man wird halt nicht jünger. Laufen gehe ich schon länger nicht mehr, da zwickt die Hüfte. Deshalb walke ich jetzt. Und in Helsinki bin ich ganz viel mit der Straßenbahn gefahren. "

Zum Jubiläum zurück ins Olympiastadion

An die Stelle seines größten Triumphs ist er nach 40 Jahren noch einmal zurückgekehrt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Lucia verbrachte er acht Tage an dem Ort, wo 1952 die Olympischen Sommerspiele stattfanden - und 31 Jahre später die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften.

Wülbeck an der Stätte seines größten Erfolges

Sie sollten für den 68-jährigen Oberhausener das größte Highlight seiner Karriere werden, die Bilder von damals sind für Wülbeck noch immer sehr präsent. "Am 9. August 1983 hat einfach alles gepasst. Ich wusste, was meine Konkurrenten drauf hatten und hatte mir eine Marschroute zurechtgelegt. Die ist aufgegangen."

1983: Willi Wülbeck wird 800-Meter-Weltmeister

Wülbeck, der nicht besonders sprinstark war, hielt sich in der ersten Runde bewusst zurück. "Ich dachte ich lasse die mal laufen und warte auf einen günstigen Augenblick, wenn er sich ergibt." Und der ergab sich. "Ich kam als Dritter auf die Zielgerade und bin auf Teufel komm raus aus dem Windschatten an den beiden vor mir liegenden Läufern vorbeigesprintet. Ich war schon 29 und wusste, dass ich so eine Chance vielleicht nicht noch einmal bekomme."

Willi Wülbeck vor dem Olympiastadion in Helsinki

Es wurde der Lauf seines Lebens, der Willi Wülbeck in 1:43,65 Minuten zum ersten deutschen 800-Meter-Weltmeister machte. Bis heute lief kein deutscher MIttelstreckler schneller.

"Ich war einfach gut" , lacht Willi Wülbeck. "Nein, es hat sich ja nicht wirklich viel verändert seit damals. Auch in Helsinki gab es schon eine Kunststoffbahn und auch wir haben schon bis an die Grenzen unserer Belastbarkeit trainiert. Aber ich freue mich natürlich, dass mein Rekord auch nach 40 Jahren immer noch steht." Es ist nicht der einzige. Der damals für den TV Wattenscheid startende Wülbeck hält seit 1980 auch den deutschen Rekord über 1.000 Meter in 2:14,53 Minuten, den er 1980 in Oslo aufstellte.

In Oberhausen gibt es sie ab und zu immer noch - die „Williiiii-Rufe“, mit denen der 800-Meter-Läufer in den 80er-Jahren im Stadion durch die Zuschauer angefeuert wurde. Viele Oberhausener erkennen ihn noch immer auf der Straße.

Auf sein 40-jähriges WM-Jubiläum freut sich der 68-Jährige, der 9. August ist bereits seit längerem verplant. Wülbeck hat alte Freunde zu einer Grillparty im Garten eingeladen.