Champions League auf Schalke: Donezk trägt Spiele in Arena aus

Die Ukrainer tragen deshalb alle Champions-League-Partien, sowohl in der erstmalig neuen Ligaphase als auch mögliche spätere Begegnungen, in der Arena in Gelsenkirchen aus.

"Starke Unterstützung in diesem Land"

Das teilten die Schalker am Dienstag (02.07.2024) mit. "Wir freuen uns, dass wir unsere Spiele in einem der besten Stadien Deutschlands austragen können. Die positiven Erfahrungen der letzten Saison zeigen, dass Schachtar eine starke Unterstützung durch die Fans in diesem Land hat, sowohl durch die Einheimischen als auch durch die ukrainischen Flüchtlinge" , sagte Schachtar-Generaldirektor Serhii Palkin.

Als ukrainischer Fußballmeister qualifizierte sich Schachtar für die direkte Teilnahme an der Champions League. Die Partien der Ligaphase finden an insgesamt acht Spieltagen zwischen September 2024 und Januar 2025 statt, vier dieser Begegnungen werden in Gelsenkirchen ausgetragen.

Auf welche Gegner die Mannschaft von Trainer Marino Pusic in der Arena trifft, entscheidet das Losverfahren am 29. August. Wegen des Krieges in der Heimat war das ukrainische Spitzenteam bei seinen internationalen Heimspielen zuletzt in Städte wie Warschau und Hamburg ausgewichen.

Quelle: red