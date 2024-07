Mit Applaus und Deutschland-Fahne verabschiedeten die Zuschauer am Montag Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff vom kleinen Wimbledon-Court 8. Einen Tag vor dem ersten Auftritt von Paris-Finalist Alexander Zverev hat der Davis-Cup-Spieler beim Rasenklassiker in London für ein deutsches Erfolgserlebnis gesorgt. Mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 setzte sich Struff am Montag gegen den Ungarn Fabian Marozsan durch und zog in die zweite Runde ein.

Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein steckte dabei auch Rückschläge weg. Nach 2:05 Stunden nutzte die deutsche Nummer zwei den ersten Matchball, er hätte die Erstrundenaufgabe sogar schneller lösen können.