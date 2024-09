Tennis - Struff als Ersatzmann beim Laver Cup dabei

Stand: 17.09.2024, 10:30 Uhr

Neben Alexander Zverev kommt ein zweiter deutscher Tennisprofi in den Genuss des Showkampf-Spektakels Laver Cup in Berlin. Jan-Lennard Struff rückt als Ersatzmann ins Team Europe, das von Freitag bis Sonntag in der Arena am Ostbahnhof gegen eine Weltauswahl antritt.