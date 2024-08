US Open: Struff scheitert schon in Runde eins

Struff verlor sein Auftaktmatch beim Grand-Slam-Turnier in New York gegen den Serben Laslo Djere nach hartem Kampf mit 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 2:6. Damit konnte Struff nicht seinem Davis-Cup-Teamkollegen Alexander Zverev in die zweite Runde folgen und verpasste ein mögliches Duell mit Grand-Slam-Rekordturniersieger Novak Djokovic.