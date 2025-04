Notoperation: Wochenlange Pause für Julian Köster

" Ich bin froh, dass unsere Ärzte die Infektion so schnell erkannt und behandelt haben. So etwas kann sonst auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen" , sagte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson. Der isländische Coach muss auf Köster nicht nur heute Abend im Playoff-Rückspiel der European League bei der MT Melsungen (20.45 Uhr) verzichten. Nach Vereinsangaben soll der 25-Jährige sogar "voraussichtlich mehrere Wochen" nicht zur Verfügung stehen.

