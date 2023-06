Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da gehörte Jule Niemeier für kurze Zeit zu den ganz großen Nummern im Frauentennis. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, dem prestigereichsten Wettbewerb in ihrer Sportart, schaffte es die heute 23-Jährige sensationell ins Viertelfinale, scheiterte dort nur knapp an Tatjana Maria (6:4, 2:6, 5:7).

Es schien der Start in eine vielversprechende Karriere zu sein für eines der größten Talente im deutschen Tennis. Doch vor allem in diesem Jahr wird Niemeier von der bitteren Realität eingeholt. In 2023 geht für die Dortmunderin so gut wie gar nichts. Und auch in dem Moment, als vieles danach aussah, dass sie wieder durchstarten kann, kam der nächste, ganz bittere Rückschlag.

Daumenverletzung nach Sturz in Berlin