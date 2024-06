Hurkacz setzte sich am Samstag (22.06.2024) auf dem Rasen in der OWL-Arena mit 7:6 (7:2), 6:4 durch. Zverev, der 2016 und 2017 jeweils das Finale des Turniers in Halle verloren hatte, verpasste damit erneut einen Heimsieg in der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.