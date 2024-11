Tennis: Struff und Altmaier verpassen Viertelfinals

Gegen den Lokalmatador Corentin Moutet unterlag der 34-Jährige nach 2:36 Stunden 6:7 (2:7), 7:5, 3:6 und verpasste damit die Partie gegen den an Nummer eins gesetzten Russen Andrej Rublew.

Dabei erwischte der Warsteiner einen guten Start in die Partie, hatte bei eigenem Aufschlag die Chance auf 5:2 zu stellen, kassierte stattdessen aber das erste Break und verlor Satz Nummer eins schließlich im Tiebreak.

Im ausgeglichenen zweiten Satz behielt Struff die Oberhand, verlor im dritten Durchgang aber schnell den Anschluss und letztlich auch das Match. Ab dem 19. November wird Struff in Malaga beim Davis-Cup-Finale für die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann aufschlagen.

Altmaier verpasst Viertelfinale in Belgrad

Tennisprofi Daniel Altmaier

Auch Tennisprofi Daniel Altmaier musste seine Sachen packen. Der Kempener hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Belgrad verpasst. Altmaier unterlag am Mittwoch in der serbischen Hauptstadt dem Australier Christopher O'Connell deutlich mit 3:6, 1:6.

Altmaier verpasste es damit, kurz vor Jahresende sein Ranking noch einmal spürbar zu verbessern. In der ersten Runde hatte er für eine Überraschung gesorgt und den an Position acht gesetzten Italiener Luciano Darderi bezwungen.

Die Saison ist für den Weltranglisten-93. noch nicht ganz beendet. Auch er zählt zum Team von Bundestrainer Michael Kohlmann, das in Malaga bei den Davis-Cup-Finals antritt.