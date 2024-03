So unterlag Struff am Montag (25.03.2024) dem Weltranglisten-Zehnten de Minaur mit 6:7 (3:7), 4:6. Struff hatte zuvor am Sonntag im nordrhein-westfälischen Duell Daniel Altmaier aus Kempen geschlagen (6:3, 6:3). Schon beim Turnier in Indian Wells war Struff in der dritten Runde gescheitert.

Struff kämpft, verliert ersten Satz aber im Tiebreak

Zu Beginn der Partie hatte Struff Schwierigkeiten, ihm unterliefen ein paar ärgerliche Fehler - das lag auch an der mutigen Herangehensweise des Warsteiners. Denn de Minaur wehrte einige forsche Bälle des Deutschen stark ab.