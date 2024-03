Struff und Altmaier standen sich in Miami auf der ATP Tour erst zum zweiten Mal gegenüber. Das erste Duell hatte Altmaier 2020 in der zweiten Runde der French Open in drei Sätzen für sich entschieden, als er später mit seinem Achtelfinaleinzug auch seinen bis dato größten Erfolg auf Grand-Slam-Ebene feierte. In Paris feierte der Kempener damals inklusive Qualifikation sechs Siege in Serie, ehe er am Spanier Pablo Carreno Busta scheiterte.

Struff nutzt seine ersten Breakbälle, Altmaier nicht

Beim Masters-Turnier in Miami lief es für den 25-jährigen Altmaier gegen den acht Jahre älteren Struff nicht so gut. Bis zum Stand von 3:4 hatte er seine Aufschlagspiele genau wie Struff weitgehend sicher im Griff, ehe sich Letzterer die ersten Breakbälle und mit dem ersten auch die vorentscheidende 5:3-Führung erspielte. Bei eigenem Aufschlag machte Struff mit vier Punkten in Serie kurzen Prozess - 6:3.

Der zweite Durchgang begann für Altmaier ähnlich schlecht, Struff hatte nun Oberwasser und sicherte sich mit dem nächsten Break gleich die 1:0-Führung. Anschließend bekam der Warsteiner allerdings Probleme mit dem eigenen Aufschlag und musste gleich drei Breakbälle abwehren. Er erhöhte dennoch auf 2:0.

Altmaier im zweiten Durchgang ohne Chance

In seinem anschließenden Aufschlagspiel hatte Altmaier Glück, dass Struff erstmals eine Breakchance ungenutzt ließ und verkürzte auf 1:2. Struff nutzte nun allerdings seine Vorteile bei eigenem Aufschlag, obwohl dieser längst nicht mehr so konstant kam wie noch im ersten Durchgang. Die Nummer 25 der ATP-Weltrangliste hielt die Nummer 54 trotzdem auf Distanz und knüpfte Altmaier zum 5:2 noch ein drittes Mal dessen Aufschlagspiel ab.

Damit war die Partie jedoch nicht entschieden: Altmaier meldete sich mit einem Gegenbreak zum 3:5 zurück, um Struff nach einem weiteren hart umkämpften eigenen Aufschlagspiel schließlich doch zum Sieg gratulieren zu müssen. Struff nutzte nach 80 Minuten seinen zweiten Matchball zum 6:3.

Für Altmaier, der in der ersten Runde den Franzosen Harold Mayot in zwei Sätzen bezwungen hatte, ist das Turnier damit gelaufen, während Struff nach einem Freilos in der ersten Runde nun in der Runde der letzten 32 um den Achtelfinaleinzug kämpft.