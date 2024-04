Struff so gut wie nie - Revanche gegen Alcaraz in Madrid

Es läuft im Moment einfach bei dem Spätstarter, der seit 2009 im Tennis-Zirkus mit dabei ist und so lange auf seinen ersten Triumph warten musste. In Madrid gewann Struff am Sonntag in der Runde der letzten 32 gegen den Weltranglisten-14. Ugo Humbert souverän in zwei Sätzen (7:5, 6:4).

Für Struff war es das sechste Match ohne Satzverlust in Folge. Von neun Partien in diesem Jahr auf Sand, hat Struff erst eine verloren. In der dritten Runde in Montecarlo musste er sich der Nummer zwei der Welt, Jannik Sinner, geschlagen geben. Gegen den Weltranglistendritten Alcaraz ist Struff trotz allem der klare Außenseiter.