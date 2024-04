Nach seinem Auftaktsieg gegen den Spanier Jaume Munar (6:1, 7:5) bezwang der Warsteiner am Sonntag Ugo Humbert (Frankreich), der in der Weltrangliste als 14. zehn Plätze über Struff rangiert, mit 7:5 und 6:4.

Struff besteht Geduldsprobe im ersten Durchgang