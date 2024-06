Der 29-Jährige betont: "Bei anderen Rennen sind viele auch in Topform, aber man hat hier und da Leute, die nicht bei 100 Prozent sind. Bei der Tour de France ist jeder in der bestmöglichsten Verfassung des Jahres. Der Druck für die Teams und Fahrer ist am höchsten, weil die Aufmerksamkeit für uns Radfahrer da auch am größten ist."

Etappensiege bei Tirreno-Adriatico und Slowenien-Rundfahrt

Bauhaus hat sich seine Kraft ebenfalls eingeteilt und alles auf die Tour ausgerichtet. Ihm gelang im März ein Etappensieg bei Tirreno-Adriatico (Italien), danach ging es im Mai zum Giro d'Italia, dann zur Slowenien-Rundfahrt, bei der er ebenfalls eine Etappe gewann.