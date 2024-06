Phil Bauhaus aus Bocholt für Tour de France nominiert

Wie das Team am Sonntag bestätigte, steht der Bocholter gemeinsam mit seinem Landsmann Nikias Arndt (Buchholz in der Nordheide) im achtköpfigen Aufgebot für die am 29. Juli beginnende Frankreich-Rundfahrt.

Sprinter Bauhaus und sein Anfahrer Arndt erhalten vor allem auf den Flachetappen eine zentrale Rolle. 2023 hatte Bauhaus mit drei Podiumsplatzierungen beim Tour-Debüt seinen ersten Tagessieg bei einer der drei großen Landesrundfahrten nur knapp verpasst. Für Arndt steht derweil bereits die sechste Teilnahme an der Großen Schleife an.