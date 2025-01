Starkes Mihambo-Comeback in Dortmund

Fünf Monate nach ihrem Corona-Drama von Paris meldete sich Mihambo stark zurück - und feierte gleich einen Achtungserfolg. Bei ihrem Weitsprung-Comeback in Dortmund landete die Olympia-Silbermedaillengewinnerin am Samstag (18.01.2025) mit 6,79 Metern auf dem ersten Platz.

Nach ihrem Sprung auf 6,79 Meter im vierten Versuch riss die 30-Jährige die Arme nach oben und klatschte erleichtert. Die dreimalige Sportlerin des Jahres verwies Mikaelle Assani (6,67 m/Baden-Baden) und Filippa Fotopoulou (6,53 m/Zypern) auf die Plätze zwei und drei.

Kein Wettkampf seit dem Olympia-Drama

In Paris war Mihambo als Topfavoritin geschwächt an den Start gegangen und gewann dennoch Silber. Anschließend musste sie mit dem Rollstuhl aus dem Stadion gefahren werden - und absolvierte anschließend keine weiteren Wettkämpfe mehr. Die Ex-Weltmeisterin und Tokio-Olympiasiegerin hatte bis in die Adventszeit mit den Folgen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen. Zuletzt bereitete sie sich unter Coach Ulli Knapp im Trainingslager in der Sonne von La Palma vor. Der Höhepunkt der Leichtathletik-Saison sind die Weltmeisterschaften in Tokio/Japan (13. bis 21. September).

Neben Mihambo überzeugte auch Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye zum Start in die internationale Hallen-Saison. Ogunleye gewann die Konkurrenz mit 18,98 Metern. Die 26-Jährige, die bei den Olympischen Spielen im Sommer mit 20,00 Metern überraschend die Goldmedaille gewonnen hatte, gelang der weiteste Versuch des Wettbewerbs gleich zu Beginn. Ogunleye siegte vor der EM-Vierten Alina Kenzel (18,16 m/Stuttgart) und der EM-Zweiten Jorinde van Klinken (17,46 m) aus den Niederlanden.

Unsere Quellen: