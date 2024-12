Hockey: Nike Lorenz tritt aus Nationalmannschaft zurück

Gut zehn Jahre nach ihrem Debüt verkündete Nike Lorenz ihren Abschied vom Auswahl-Team. Auf Instagram schrieb sie: "Meine Zeit mit den Danas ist vorbei, und was für eine Zeit es war. Ich hätte die letzten 10 Jahre mit niemand anderem verbringen wollen."

Die 27-Jährige hatte im September 2014 für die Nationalmannschaft debütiert und seither 196 Länderspiele bestritten. Lorenz war Teil des Teams, das 2016 bei Olympia in Rio Bronze gewann; 2018 holte sie mit Deutschland den Titel bei der Hallen-WM. 2019 und 2021 gewann sie jeweils EM-Silber, 2023 reichte es für Bronze. Bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer schied Lorenz mit ihrer Mannschaft im Viertelfinale aus.

Für Rot-Weiss Köln aktiv

"Wir hatten die allerbeste Zeit, und wegen keiner anderen Sache habe ich jemals so viel geweint" , blickt Lorenz in ihrem Statement mit emotionalen Worten auf ihre Karriere in der Nationalmannschaft zurück. "Es gab kein genug, und doch war es viel zu viel. Profis auf dem Platz, Amateurinnen im System."

Sie habe "viel verloren, wenig gewonnen. Aber ehrlich gesagt ist das scheiß egal." Keine Medaille drücke aus, wie dankbar sie für die Menschen sei, die durch ihre Karriere in ihr Leben gekommen seien.

In der Hockey-Bundesliga war Lorenz in den vergangenen Jahren für Rot-Weiss Köln aktiv - ein Ende ihrer Klub-Laufbahn verkündete die Verteidigerin bislang nicht.

Quelle: sid