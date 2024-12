Lemgo verlängert Vertrag mit Linksaußen Carstensen

"Er gibt in jedem Training 100 Prozent, möchte sich immer verbessern" , sagte Trainer Florian Kehrmann laut Mitteilung über den 22-Jährigen. Carstensen kam im Sommer 2021 von der SG Flensburg-Handewitt zum TBV. Zur Saison 2023/2024 schaffte er in Lemgo endgültig den Sprung in den Bundesliga-Kader.

"Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, mich weiter beim TBV beweisen zu dürfen. Wir haben eine junge Truppe, mit der es richtig Spaß macht, täglich hart zu trainieren und an den Spieltagen um Punkte zu kämpfen" , sagte der zweimalige deutsche A-Jugend-Meister Carstensen.

Quelle: dpa