Am 11. Februar begrüßen die Oberbergischen den derzeitigen Tabellenvierten der Handball-Bundesliga, die SG Flensburg-Handewitt, zum Auftakt in der Gruppe IV. Ebenfalls in dieser Gruppe sind Mol Tatabánya KC (Ungarn) und Fenix Toulouse (Frankreich).

Gummersbach startet mit 2:2 Punkten

Die Gruppe IV setzt sich aus den beiden jeweils bestplatzierten Teams der Vorrunden-Gruppen G (Flensburg und Tatabánya) und H (Gummersbach und Toulouse) zusammen. Die Vorrundenspiele gegeneinander werden dabei mit in die Hauptrunde genommen.

Der VfL hatte im Herbst gegen die Franzosen je einmal gewonnen und verloren, weswegen beide Teams mit je 2:2 Punkten in der Gruppe IV starten. Flensburg hatte beide Partien gegen die Ungarn gewonnen, weswegen die SG mit 4:0 Punkten und Tatabánya mit 0:4 Punkten in die Hauptrunde gehen.

Hin- und Rückspiel gegen Flensburg und Tatabánya

Die in der Vorrunde bereits ausgetragenen Duelle werden nicht erneut ausgespielt. Damit stehen für jedes Team je vier Hauptrundespiele an. Für den VfL Gummersbach ergibt sich damit folgender Spielplan:

11. Februar gegen Flensburg-Handewitt (H)

18. Februar in Tatabánya (A)

25. Februar gegen Tatabánya (H)

4. März in Flensburg (A).

Die Partien finden jeweils dienstags statt und sind jeweils auf 18.45 Uhr festgesetzt.

Gruppensieger qualifiziert sich direkt für Viertelfinale

Der Gruppensieger steht automatisch im Viertelfinale, der Tabellenletzte scheidet aus. Die Teams auf Platz zwei und drei können über eine Playoff-Runde ebenfalls noch das Viertelfinal-Ticket buchen.

