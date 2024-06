Nach nur 70 Minuten war das Erstrundenspiel von Dominik Koepfer in Halle schon wieder beendet. Der 30-Jährige zog am Montag im Eiltempo in die nächste Runde ein. Grund: Sein kanadischer Gegner Felix Auger-Aliassime musste verletzungsbedingt aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt stand es 6:4, 4:3 aus Sicht des Deutschen.