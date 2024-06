Zverev und Sinner sind zwei von gleich fünf Top-Ten-Spielern, die in der OWL-Arena in Halle an den Start gehen. Das Turnier ist ein Turnier der sogenannten 500er-Kategorie, also der drittgrößten Kategorie nach Grand Slams und den 1000er-Masters. Das bedeutet, der Sieger bekommt 500 Weltranglistenpunkte gutgeschrieben. Neben dem Turnier in Queens (London) ist Halle das einzige Rasenturnier dieser Kategorie und gilt damit als eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere auf Wimbledon (1. bis 14. Juli).

Halle für Struff ein besonderes Turnier