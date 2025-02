Nach dem deutlichen 44:29-Erfolg in der EHF European League bei MOL Tabanya KC am Dienstag wussten die Oberbergischen auch in der Bundesliga zu überzeugen. Im ausverkauften Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen gelang am Samstagabend ein klarer 36:25 (17:11)-Erfolg und der Sprung auf Tabellenplatz neun.