European League: Gummersbach spielt Tatabanya an die Wand

Gummersbach spielfreudig und effizient

Gummersbach war in der spärlich gefüllten Halle zu Beginn hellwach und stand gut in der Defensive. Julian Köster, Mathis Häseler und Tilen Kodrin sorgten mit ihren Toren schnell für eine 3:0-Führung, ehe Mateo Maras (5. Minute) den ersten Treffer für die Hausherren erzielte. Gummersbach baute die Führung auf 5:1 aus, doch Tatabanya kämpfte sich mit einem 3:0-Lauf in die Partie.

Der VfL verteidigte anschließend sehr hoch und machte den Ungarn das Anlaufen schwer. Auf der Gegenseite glänzten die Oberbergischen mit Geschwindigkeit, präzisen Pässen und Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Kodrin (17.) schraubte den Vorsprung erstmals auf sechs Tore (13:7). Einziger Wermutstropfen bis dahin: VfL-Keeper Dominik Kuzmanovic bekam den Ball von Igancio Jimenez (22.) aus etwa einem Meter ins Gesicht geworfen und musste mit blutender Nase vorerst auf die Bank - er konnte aber später weiterspielen.

VfL dominiert - Tatabanya ohne Zugriff

Während bei Tatabanya immer weniger zusammen lief, zeigte Gummersbach weiter große Spielfreude: Häselers schon sechster Treffer in der Partie bedeutete eine 20:11-Führung (27.), den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte Kentin Mahé mit einem verwandelten Siebenmeter zum 23:13.

In der zweiten Halbzeit blieb Gummersbach dominant und ließ nichts mehr anbrennen. Die Ungarn bekamen keinerlei Zugriff auf die Gummersbacher Offensive. In der 57. Minute erzielte Mahé den 40. Treffer für sein Team. Bester Werfer bei Gummersbach war Mahe mit neun Toren, für Tatabanya kam Damian Przytula auf sieben.

Für den VfL geht es am Samstag (19 Uhr) mit einem Heimspiel in der Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen weiter, ehe am Dienstag (18.45 Uhr) das Rückspiel gegen Tatabanya ansteht. Am 4. März steht das letzte Hauptrundenspiel in Flensburg an.

Erinnerungen an tragischen Unfall von Deckarm

Tatabanya hat eine große Handball-Tradition - und ist aus VfL-Sicht verbunden mit dem tragischen Unfall von Joachim Deckarm. Der damals 25 Jahre alte Rückraumspieler prallte 1979 in einem Gummersbacher Europapokalspiel gegen die Ungarn unglücklich mit dem Kopf auf den nur mit einer dünnen PVC-Schicht überzogenen Betonboden.

Deckarm erlitt einen doppelten Schädelbasisbruch, einen Gehirnhautriss und schwere Gehirnquetschungen. 131 Tage lag Deckarm im Koma. Anschließend musste er alles neu erlernen und kämpfte sich ins Leben zurück. Deckarm ist immer noch regelmäßig bei den Heimspielen des VfL zu Gast.