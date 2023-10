Nur elf Tage nach dem Pokalduell, das Göppingen mit 31:25 für sich entscheiden konnte, standen sich beide Mannschaften am Sonntag in der Liga gegenüber. Auch dieses Mal ging die Partie deutlich mit 26:21 (12:9) an das Team aus Baden-Württemberg, das sich damit in der Tabelle vom TBV absetzen und auf Platz elf klettern konnte. Der TBV liegt nach neun Spieltagen auf Platz 16.