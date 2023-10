Pokal: Lemgo Lippe scheidet gegen Göppingen aus, BHC weiter

Der TBV Lemgo Lippe hat im DHB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (04.10.2023) Frisch Auf Göppingen mit 25:31 (12:15) verloren. Damit starb der Traum von der dritten Teilnahme am Final Four hintereinander für Lemgo Lippe.

TBV kommt nur einmal zurück

Die Partie startete mit wenig Treffern: Nach rund sieben Minuten Spielzeit standen erst drei Tore auf der Tafel - zwei für Göppingen und einer für Lemgo Lippe. Danach nahm die Partie etwas mehr Fahrt auf, blieb aber umkämpft. Nach einer Viertelstunde stand es remis. Kurz vor der Pause konte sich Göppingen etwas absetzen, der TBV geriet ins Hintertreffen - mit 12:15 ging es in die Pause.

Zur zweiten Halbzeit raffte sich Lemgo Lippe nochmals auf, glich aus - die Hoffnung in der Halle war zurück. Die Entscheidung fiel dann acht Minuten vor dem Ende, als Göppingen sich erneut absetzen konnte. Dem hatten die Gastgeber nichts mehr entgegen zu setzen. Letztlich unterlag der TBV verdient.

BHC siegt locker bei Zweitligist

Der Bergische HC meisterte seine Aufgabe beim Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen souverän mit 35:27 (19:12) und zog hochverdient in die nächste Runde ein. Das Schlusslicht der Handball-Bundesliga ließ von Beginn keinen zweifel daran aufkommen, wer der Favorit in der Partie war. Früh setzten sich die "Bergischen Löwen" ab, die HSG war in allen belangen unterlegen.

Quelle: red