HBL: Gummersbach souverän gegen Erlangen - Lemgo verpasst Sieg

Gummersbach von Beginn an mit Vollgas

Gegen Erlangen präsentierte sich der VfL in Bestform. Nachdem der VfL zu Beginn den ersten Angriff der Gäste abgewehrt hatte, erzielte Gummersbachs Julian Köster mit einem wuchtigen Rückraum-Wurf den ersten Treffer der Partie. Erlangen agierte in der Offensive anschließend fahrig und in der Abwehr teilweise zu passiv. So konnten die Hausherrren ihre Angriffe souverän aussspielen, Lukas Blohme traf nach knapp zehn Minuten zum 7:3 für den VfL.

Nach einer ersten Auszeit stabilisierte sich Erlangen zunächst, Gummersbach ließ nach der starken Anfangsphase etwas nach. Nach einer Ermahnung durch VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson ging sein Team wieder konzentrierter zu Werke. Schluroff (27./15:9) sorgte für den ersten Sechs-Tore-Vorsprung der Oberbergischen, den Blohme (28./16:9) nach einem Pfostentreffer im Nachsetzen auf sieben Tore ausbaute. Erlangen war inzwischen völlig von der Rolle und scheiterte immer wieder an VfL-Keeper Dominik Kuzmanovic. Mit einem 9:17-Rückstand war die Partie für den HCE bereits zur Halbzeitpause fast schon gelaufen.

Nach der Pause ließ Gummersbach nicht nach und keine Zweifel mehr am siebten Saisonsieg aufkommen. Die zweite Hälfte wurde über weite Strecken zum Schaulaufen für die Heimmannschaft. Erst in der Schlussphase ließen die Hausherren Erlangen etwas herankommen.

Lemgos Aufholjagd nicht belohnt

Der TBV Lemgo Lippe musste beim Tabellen-15. Frisch Auf Göppingen eine 22:29 (7:14)-Niederlage einstecken und verlor damit das dritte Liga-Spiel in Folge. In der Tabelle belegen die Ostwestfalen mit 14:12-Punkten den neunten Platz. Beste Werfer bei Lemgo waren Frederik Simak und Samuel Zehnder mit je sechs Treffern, für Göppingen kamen Andreas Flodmann und Erik Persson jeweils auf fünf.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich Göppingen mit einem 4:0-Lauf auf 8:4 (18.) ab. Der TBV blieb lange dran, doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit zog Göppingen davon. Ludvig Hallbäck, Persson (2), Flodman, Elias Newel und Oskar Sunnefeldt sorgten mit sechs Treffern in Serie für eine 14:6-Führung der Gastgeber, ehe Samuel Zehnder den Rückstand per Siebenmeter um ein Tor verkürzte.

Lemgo kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und machte klar, dass es die Partie noch nicht verloren geben wollte. Die Ostwestfalen kämpften sich Tor für Tor zurück in die Partie. Frederik Simak (35.) gelang schließlich der Ausgleich zum 16:16. Doch die Aufholjagd kostete viel Kraft und wurde am Ende nicht belohnt. Göppingen fing sich wieder und wehrte sich. Ludvig Hallbäck (49./20:17) baute die Göppinger Führung wieder aus drei Tore aus, anschließend konnte der TBV nicht mehr viel entgegensetzen.